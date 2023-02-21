Резанов Пётр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1764
Мать ребёнка: Резанова Александра Гавриловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Корсакова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Резанова Александра Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794