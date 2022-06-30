Резанов Пётр Гаврилович
мужской, родился 1735
умер 1794
Супруги
Дети
Резанов Николай Петрович28.03.1764 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1764
Мать ребёнка: Резанова (Окунева) Александра Гавриловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Резанова (Окунева) Александра Гавриловна
Смерть
1794