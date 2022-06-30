Резанов Пётр Гаврилович 1735 — найти родственников по фамилии на Familio

Резанов Пётр Гаврилович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1735

умер 1794

Супруги
Резанова (Окунева) Александра Гавриловна1741 г.р.
Дети
Резанов Николай Петрович28.03.1764 г.р.
Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна1771 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанова (Окунева) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
28.03.1764

Сын: Резанов Николай Петрович

Мать ребёнка: Резанова (Окунева) Александра Гавриловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Резанова (Окунева) Александра Гавриловна

Смерть
1794

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