Резанов Пётр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанов Пётр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1764

Сын: Резанов Николай Петрович

Мать ребёнка: Резанова Александра Гавриловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Корсакова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Резанова Александра Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанова Александра Гавриловна

Смерть
1794
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