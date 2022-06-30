Висковатова (Корсакова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висковатов Семён Степанович
Отец ребёнка: Висковатов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висковатов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Висковатов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висковатов Николай Степановна
Отец ребёнка: Висковатов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно