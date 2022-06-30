Висковатова (Корсакова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висковатова (Корсакова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Корсаков Александр Степанович

Мать: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висковатов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висковатов Семён Степанович

Отец ребёнка: Висковатов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висковатов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Висковатов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висковатов Николай Степановна

Отец ребёнка: Висковатов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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