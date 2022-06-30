Корсаков Александр Степанович
мужской, родился 23.11.1763
умер 17.08.1832
ОтецКорсаков Степан ТимофеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Корсаков Степан Тимофеевич
Мать: не указана
Сын: Корсаков Семён Александрович
Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна
Дочь: Висковатова (Корсакова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна
Сын: Корсаков Пётр Александрович
Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна
Сын: Корсаков Александр Александрович
Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна
Сын: Корсаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна
Сын: Корсаков Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Корсакова Анна Богдановна
Дочь: Голицына (Корсакова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Корсакова Анна Богдановна
Дочь: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна
Мать ребёнка: Корсакова Анна Богдановна
Дочь: Лаврова (Корсакова) София Александровна
Мать ребёнка: не указана