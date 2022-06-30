Корсаков Александр Степанович 23.11.1763 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Александр Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.11.1763

умер 17.08.1832

Отец
Корсаков Степан ТимофеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Корсакова Анна БогдановнаНеизвестно г.р.
Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна1771 г.р.
Дети
Висковатова (Корсакова) Екатерина Александровна1789 г.р.
Корсаков Пётр Александрович17.08.1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1763

Отец: Корсаков Степан Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Семён Александрович

Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Анна Богдановна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Висковатова (Корсакова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
17.08.1790

Сын: Корсаков Пётр Александрович

Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна

Старые Буриги, Порховский муниципальный район, Псковская область

Рождение ребёнка
1791

Сын: Корсаков Александр Александрович

Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
05.09.1794

Сын: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Корсаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Корсакова (Резанова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Корсаков Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Корсакова Анна Богдановна

Рождение ребёнка
04.04.1819

Дочь: Голицына (Корсакова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Корсакова Анна Богдановна

Рождение ребёнка
21.10.1819

Дочь: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Корсакова Анна Богдановна

Рождение ребёнка
12.01.1822

Дочь: Лаврова (Корсакова) София Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.08.1832

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