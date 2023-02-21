Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1819
Дата смерти02.04.1893
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1819
Рождение ребёнка
28.03.1840
Отец ребёнка: Лавров Михаил Андрианович
Рождение ребёнка
28.12.1841
Сын: Лавров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лавров Михаил Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Лавров Михаил Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лавров Михаил Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1893