Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1819

Дата смерти

02.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1819

Отец: Корсаков Александр Степанович

Мать: Корсакова Анна Богдановна

Рождение ребёнка
28.03.1840

Сын: Лавров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лавров Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
28.12.1841

Сын: Лавров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лавров Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Лавров Михаил Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Модест Михайлович

Отец ребёнка: Лавров Михаил Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Михаил Андрианович

Смерть
02.04.1893
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