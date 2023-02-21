Корсакова Анна Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корсаков Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович
Рождение ребёнка
04.04.1819
Дочь: Голицына Елена Александровна
Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович
Рождение ребёнка
21.10.1819
Дочь: Лаврова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно