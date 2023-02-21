Корсакова Анна Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсакова Анна Богдановна

Корсакова Анна Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Корсаков Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович

Рождение ребёнка
04.04.1819

Дочь: Голицына Елена Александровна

Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович

Рождение ребёнка
21.10.1819

Дочь: Лаврова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Корсаков Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close