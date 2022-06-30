Лавров Михаил Андрианович
мужской, родился 02.11.1799, Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
умер 10.11.1882, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна21.10.1819 г.р.
Дети
Лавров Иван Михайлович28.03.1840 г.р.
Лавров Василий Михайлович28.12.1841 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1840
Мать ребёнка: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
28.12.1841
Сын: Лавров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна
Смерть
10.11.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург