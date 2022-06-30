Лавров Михаил Андрианович 02.11.1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лавров Михаил Андрианович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.11.1799, Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

умер 10.11.1882, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна21.10.1819 г.р.
Дети
Лавров Иван Михайлович28.03.1840 г.р.
Лавров Василий Михайлович28.12.1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Модест Михайлович

Мать ребёнка: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
28.03.1840

Сын: Лавров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
28.12.1841

Сын: Лавров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лаврова (Корсакова) Варвара Александровна

Смерть
10.11.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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