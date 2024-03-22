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Корсаков Пётр Александрович

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Место рождения

Старые Буриги, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.08.1790

Дата смерти

11.04.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1790

Отец: Корсаков Александр Степанович

Мать: Корсакова Екатерина Петровна

Старые Буриги, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
С ?.05.1810 по 1818

Жена: Корсакова Шарлотта Фредериковна

Бракосочетание
1818

Жена: Корсакова N. N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Лидия Петровна

Мать ребёнка: Корсакова Шарлотта Фредериковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резанов Александр Петрович

Мать ребёнка: Корсакова Шарлотта Фредериковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Мария Петровна

Мать ребёнка: Корсакова Шарлотта Фредериковна

Смерть
11.04.1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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