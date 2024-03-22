Корсаков Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения17.08.1790
Дата смерти11.04.1844
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1790
Бракосочетание
С ?.05.1810 по 1818
Бракосочетание
1818
Жена: Корсакова N. N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Лидия Петровна
Мать ребёнка: Корсакова Шарлотта Фредериковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резанов Александр Петрович
Мать ребёнка: Корсакова Шарлотта Фредериковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Мария Петровна
Мать ребёнка: Корсакова Шарлотта Фредериковна
Смерть
11.04.1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург