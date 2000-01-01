Корсакова (Беттинг) Шарлотта Фредериковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С ?.05.1810 по 1818
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резанов Александр Петрович
Отец ребёнка: Корсаков Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Мария Петровна
Отец ребёнка: Корсаков Пётр Александрович
Смерть
Неизвестно