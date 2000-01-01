Корсакова (Беттинг) Шарлотта Фредериковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Беттинг) Шарлотта Фредериковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С ?.05.1810 по 1818

Муж: Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резанов Александр Петрович

Отец ребёнка: Корсаков Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Мария Петровна

Отец ребёнка: Корсаков Пётр Александрович

Смерть
Неизвестно
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