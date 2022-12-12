Висковатов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1786
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висковатов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Висковатова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висковатов Семён Степанович
Мать ребёнка: Висковатова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висковатов Николай Степановна
Мать ребёнка: Висковатова Екатерина Александровна
Смерть
1831
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Во время холеры 1831 в Петербурге пропал без вести.