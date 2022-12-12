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Висковатов Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1786

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висковатов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Висковатова Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висковатова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висковатов Семён Степанович

Мать ребёнка: Висковатова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висковатов Николай Степановна

Мать ребёнка: Висковатова Екатерина Александровна

Смерть
1831
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Во время холеры 1831 в Петербурге пропал без вести.
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