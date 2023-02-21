Бадритдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадритдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Жалялетдин

Мать: Бибикамал

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бадритдинов Асадулла Бадритдинович

Мать ребёнка: Бибикамила Абдулмухсин кызы

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ахмадулла Бадритдинович

Мать ребёнка: Бибикамила Абдулмухсин кызы

Рождение ребёнка
1904

Сын: Минлихужа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бадретдинов Шахидулла

Мать ребёнка: Бибикамила Абдулмухсин кызы

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бибигалия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бибигамалия

Мать ребёнка: Бибикамила Абдулмухсин кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибикамила Абдулмухсин кызы

Смерть
Неизвестно
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