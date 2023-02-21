Бадритдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Жалялетдин
Мать: Бибикамал
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бадритдинов Асадулла Бадритдинович
Мать ребёнка: Бибикамила Абдулмухсин кызы
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Бибикамила Абдулмухсин кызы
Рождение ребёнка
1904
Сын: Минлихужа
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Бибикамила Абдулмухсин кызы
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бибигалия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бибигамалия
Мать ребёнка: Бибикамила Абдулмухсин кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно