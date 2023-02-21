Бибикамила Абдулмухсин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикамила Абдулмухсин кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бадритдинов Асадулла Бадритдинович

Отец ребёнка: Бадритдин

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ахмадулла Бадритдинович

Отец ребёнка: Бадритдин

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бадретдинов Шахидулла

Отец ребёнка: Бадритдин

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бибигамалия

Отец ребёнка: Бадритдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадритдин

Смерть
Неизвестно
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