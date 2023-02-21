Бибикамила Абдулмухсин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бадритдинов Асадулла Бадритдинович
Отец ребёнка: Бадритдин
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Бадритдин
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Бадритдин
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бибигамалия
Отец ребёнка: Бадритдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадритдин
Смерть
Неизвестно