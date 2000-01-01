Ахмадулла Бадритдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадулла Бадритдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Бадритдин

Мать: Бибикамила Абдулмухсин кызы

Смерть
1901
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