Бибигамалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибигамалия

Бибигамалия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бадритдин

Мать: Бибикамила Абдулмухсин кызы

Смерть
1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close