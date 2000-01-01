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Бибигамалия
Бибигамалия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
1914
Пол
Мужской
Отец
Бадритдин
1866 г.р.
Мать
Бибикамила Абдулмухсин кызы
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Бадритдин
Мать:
Бибикамила Абдулмухсин кызы
Смерть
1914
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