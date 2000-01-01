Бибикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бадритдин

Отец ребёнка: Жалялетдин

Рождение ребёнка
1873

Сын: Абдулкутдус

Отец ребёнка: Жалялетдин

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бибишамсижамал

Отец ребёнка: Жалялетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жалялетдин

Смерть
1894
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