Бибикамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бадритдин
Отец ребёнка: Жалялетдин
Рождение ребёнка
1873
Сын: Абдулкутдус
Отец ребёнка: Жалялетдин
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бибишамсижамал
Отец ребёнка: Жалялетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жалялетдин
Смерть
1894