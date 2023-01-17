Абдулкутдус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулкутдус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Жалялетдин

Мать: Бибикамал

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Биби

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бибигазиза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кутдусов Зиннур Кутдусович

Мать ребёнка: Зарифа

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Марьямбика

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Галимхан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шамсижихан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Минлигали

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Миннислам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Миннихан

Мать ребёнка: не указана

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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