Абдулкутдус
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Жалялетдин
Мать: Бибикамал
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Биби
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бибигазиза
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кутдусов Зиннур Кутдусович
Мать ребёнка: Зарифа
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Марьямбика
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Галимхан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шамсижихан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Минлигали
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Миннислам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Миннихан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно