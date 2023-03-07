Кутдусов Зиннур (Габделзиннур) Кутдусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутдусов Зиннур (Габделзиннур) Кутдусович

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Место рождения

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1902

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Абдулкутдус

Мать: Зарифа

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Марьям

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1928

Дочь: Зиннурова Хатима Зиннуровна

Мать ребёнка: Габдулова Шамсибанат Габдуловна

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Сын: Зиннуров Хажинур

Мать ребёнка: Габдулова Шамсибанат Габдуловна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Зиннуров Миннур Зиннурович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зиннурова Сания Зиннуровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Кутдусов Шагинур Зиннурович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Сагия Зи6уровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутдусова Шамсибанат Абдуловна

Смерть
1959
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