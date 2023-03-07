Кутдусов Зиннур (Габделзиннур) Кутдусович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Абдулкутдус
Мать: Зарифа
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Марьям
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1928
Дочь: Зиннурова Хатима Зиннуровна
Мать ребёнка: Габдулова Шамсибанат Габдуловна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Зиннуров Хажинур
Мать ребёнка: Габдулова Шамсибанат Габдуловна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Зиннуров Миннур Зиннурович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зиннурова Сания Зиннуровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Кутдусов Шагинур Зиннурович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Сагия Зи6уровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959