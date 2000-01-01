Шамсижихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсижихан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Абдулкутдус

Мать: не указана

Смерть
1907
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