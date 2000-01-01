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Минлихужа
Минлихужа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1909
Пол
Мужской
Отец
Бадритдин
1866 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Бадритдин
Мать: не указана
Смерть
1909
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