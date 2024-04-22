Огурцов Ларион Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияС 1774 по 1776 ст.
Дата смертиПосле 1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1774 по 1776 ст.
Отец: Фёдор Иванов
Место жительства
С 1774 по 1786 ст.
Богатьково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1786 по 1795 ст.
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
С 1795 ст.
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
С 1804 по 1805 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Бракосочетание
До 1804 ст.
Жена: Огурцова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
С 1806 по 1807 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
С 1811 по 1812 ст.
Дочь: Евдокия Ларионова
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
С 1813 по 1814 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.
Дочь: Дарья Ларионова
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
После 1819 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
?.04.1826 ст.
Дочь: Марфа Ларионова
Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова
Смерть
После 1850 ст.