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Огурцов Ларион Фёдоров

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Место рождения

Богатьково, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

С 1774 по 1776 ст.

Дата смерти

После 1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Вычислено 1746 г.р.

Жена

С 1781 по 1782 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1774 по 1776 ст.

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Огурцова Екатерина Михайлова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Место жительства
С 1774 по 1786 ст.
Богатьково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1786 по 1795 ст.
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
С 1795 ст.
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
С 1804 по 1805 ст.

Сын: Огурцов Иона Ларионов

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Бракосочетание
До 1804 ст.

Жена: Огурцова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
С 1806 по 1807 ст.

Сын: Огурцов Василий Ларионов

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
С 1811 по 1812 ст.

Дочь: Евдокия Ларионова

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
С 1813 по 1814 ст.

Сын: Огурцов Роман Ларионов

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.

Дочь: Дарья Ларионова

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
После 1819 ст.

Сын: Огурцов Власий Ларионов

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
?.04.1826 ст.

Дочь: Марфа Ларионова

Мать ребёнка: Огурцова Ирина Иванова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1850 ст.
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
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