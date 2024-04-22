(Огурцов) Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1745 ст.
Дата смерти1776 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745 ст.
Отец: Иван Акакиев
Мать: Огурцова Ирина Архипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Дочь: Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Огурцова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Дочь: Василиса Фёдорова
Мать ребёнка: Огурцова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
С 1774 по 1776 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Екатерина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1776 ст.