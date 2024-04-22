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(Огурцов) Фёдор Иванов

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Место рождения

Богатьково, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1745 ст.

Дата смерти

1776 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1722 г.р.

Мать

Вычислено 1728 г.р.

Жена

Вычислено 1746 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745 ст.

Отец: Иван Акакиев

Мать: Огурцова Ирина Архипова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Дочь: Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Огурцова Екатерина Михайлова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Дочь: Василиса Фёдорова

Мать ребёнка: Огурцова Екатерина Михайлова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1774 по 1776 ст.

Сын: Огурцов Ларион Фёдоров

Мать ребёнка: Огурцова Екатерина Михайлова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Екатерина Михайлова

Смерть
1776 ст.
Богатьково, город Алексин, Тульская область
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