Огурцова Екатерина Михайлова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1746 ст.
Дата смерти1779 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Дочь: Василиса Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
С 1774 по 1776 ст.
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Иванов
Смерть
1779 ст.