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Огурцова Екатерина Михайлова

Место рождения

Широносово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1746 ст.

Дата смерти

1779 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1745 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Широносово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Дочь: Василиса Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1774 по 1776 ст.

Сын: Огурцов Ларион Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Иванов

Смерть
1779 ст.
Богатьково, город Алексин, Тульская область
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