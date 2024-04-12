Огурцова Ирина Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцова Ирина Архипова

Место рождения

Богатьково, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1728 ст.

Дата смерти

1781 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1722 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Акакиев

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Акакиев

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван Акакиев

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Чиж Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Акакиев

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Акакиев

Смерть
1781 ст.
Богатьково, город Алексин, Тульская область
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