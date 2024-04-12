Огурцова Ирина Архипова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728 ст.
Дата смерти1781 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Акакиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Акакиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Акакиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Сын: Чиж Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Акакиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Акакиев
Смерть
1781 ст.