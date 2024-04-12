Огурцов Иона Ларионов
Место рождения
Дата рожденияС 1804 по 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1804 по 1805 ст.
Отец: Огурцов Ларион Фёдоров
Мать: Огурцова Ирина Иванова
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Сын: Огурцов Карп Ионин
Мать ребёнка: Огурцова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Марфа Ионина
Мать ребёнка: Огурцова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Огурцова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огурцов Яков Ионин
Мать ребёнка: Огурцова Дарья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Дарья Андреева
Смерть
Неизвестно