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Огурцов Роман Ларионов

Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

С 1813 по 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1774 по 1776 г.р.

Мать

С 1781 по 1782 г.р.

Жена

Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1816 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1813 по 1814 ст.

Отец: Огурцов Ларион Фёдоров

Мать: Огурцова Ирина Иванова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Дочь: Дарья Романова

Мать ребёнка: Огурцова Фёкла Меркулова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Дочь: Евдокия Романова

Мать ребёнка: Огурцова Фёкла Меркулова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.

Дочь: Татьяна Романова

Мать ребёнка: Огурцова Фёкла Меркулова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Сын: Огурцов Тимофей Романов

Мать ребёнка: Огурцова Фёкла Меркулова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Огурцов Иван Романов

Мать ребёнка: Огурцова Фёкла Меркулова

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Фёкла Меркулова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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