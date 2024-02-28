Огурцов Роман Ларионов
Место рождения
Дата рожденияС 1813 по 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1813 по 1814 ст.
Отец: Огурцов Ларион Фёдоров
Мать: Огурцова Ирина Иванова
Духовная роспись церкви завода Кусинского за 1825 г. (л. 30) 312. Ларион Федоров Огурцов 49 жена его Ирина Иванова 44 дети их Василий 19 Евдокия 14 Роман 12 Ион 21 жена его Дарья Андреева 21 ОГАОО,... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Дочь: Дарья Романова
Мать ребёнка: Огурцова Фёкла Меркулова
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Дочь: Евдокия Романова
Мать ребёнка: Огурцова Фёкла Меркулова
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.
Дочь: Татьяна Романова
Мать ребёнка: Огурцова Фёкла Меркулова
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Фёкла Меркулова
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Сын: Огурцов Иван Романов
Мать ребёнка: Огурцова Фёкла Меркулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Фёкла Меркулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Татьяна
Смерть
Неизвестно