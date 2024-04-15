Пархоменко Яков Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархоменко Яков Филиппович

Пархоменко Яков Филиппович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.11.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1867 ст.

Отец: Пархоменко Филипп Федорович

Мать: Пархоменко Татьяна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MW-X?i=558&cc=3511744
Крещение
26.11.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
02.09.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Антонович Демяненко
Восприемник
30.09.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Тимофеевич Пархоменко
Восприемник
12.08.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Александр Дмитриевич Белокур
Восприемник
30.08.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Васильевич Чернышов
Рождение ребёнка
11.11.1887 ст.

Сын: Пархоменко Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
15.09.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Алексеевич Белокур
Восприемник
09.09.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Степан Павлович Будаков
Восприемник
07.03.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Антонович Демяненко
Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
27.03.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Тимофеевна Пархоменко
Рождение ребёнка
23.10.1892 ст.

Дочь: Пархоменко Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
05.12.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Николай Васильевич Черненко
Восприемник
19.06.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Леонтий Тимофеевич Пархоменко
Восприемник
22.08.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Антоновна Демяненко
Рождение ребёнка
31.05.1894 ст.

Сын: Пархоменко Митрофан Яковлевич

Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.08.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Васильевна Черненко
Восприемник
05.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Денис Васильевич Черненко
Рождение ребёнка
08.10.1896 ст.

Сын: Пархоменко Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D2-T?i=219&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.07.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Антонович Демяненко
Восприемник
06.08.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Трофим Васильевич Черненко
Рождение ребёнка
23.02.1901 ст.

Сын: Пархоменко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
23.12.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Антонович Демяненко
Восприемник
26.12.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефим Васильевич Черненко
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.

Сын: Пархоменко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-3?i=624&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.04.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Павлович Будаков
Рождение ребёнка
06.06.1904 ст.

Сын: Пархоменко Илларион Яковлевич

Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQK-G?i=799&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.09.1905 ст.

Дочь: Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQY-4?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.06.1908 ст.

Дочь: Ефросиния Яковлевна

Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-7?i=262&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Евдокия Макаровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close