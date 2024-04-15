Пархоменко Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения25.11.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
25.11.1867 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MW-X?i=558&cc=3511744
Крещение
26.11.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
02.09.1884 ст.
Иван Антонович Демяненко
Восприемник
30.09.1884 ст.
Григорий Тимофеевич Пархоменко
Восприемник
12.08.1886 ст.
Александр Дмитриевич Белокур
Восприемник
30.08.1886 ст.
Павел Васильевич Чернышов
Рождение ребёнка
11.11.1887 ст.
Сын: Пархоменко Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна
Восприемник
15.09.1888 ст.
Никита Алексеевич Белокур
Восприемник
09.09.1889 ст.
Степан Павлович Будаков
Восприемник
07.03.1890 ст.
Василий Антонович Демяненко
Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна
Восприемник
27.03.1891 ст.
Акилина Тимофеевна Пархоменко
Рождение ребёнка
23.10.1892 ст.
Дочь: Пархоменко Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна
Восприемник
05.12.1892 ст.
Николай Васильевич Черненко
Восприемник
19.06.1893 ст.
Леонтий Тимофеевич Пархоменко
Восприемник
22.08.1893 ст.
Татьяна Антоновна Демяненко
Рождение ребёнка
31.05.1894 ст.
Сын: Пархоменко Митрофан Яковлевич
Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна
Восприемник
19.08.1894 ст.
Фекла Васильевна Черненко
Восприемник
05.10.1896 ст.
Денис Васильевич Черненко
Рождение ребёнка
08.10.1896 ст.
Сын: Пархоменко Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D2-T?i=219&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.07.1898 ст.
Сергей Антонович Демяненко
Восприемник
06.08.1898 ст.
Трофим Васильевич Черненко
Рождение ребёнка
23.02.1901 ст.
Сын: Пархоменко Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна
Восприемник
23.12.1901 ст.
Федор Антонович Демяненко
Восприемник
26.12.1901 ст.
Ефим Васильевич Черненко
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.
Сын: Пархоменко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-3?i=624&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.04.1903 ст.
Василий Павлович Будаков
Рождение ребёнка
06.06.1904 ст.
Сын: Пархоменко Илларион Яковлевич
Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQK-G?i=799&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.09.1905 ст.
Дочь: Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQY-4?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.06.1908 ст.
Дочь: Ефросиния Яковлевна
Мать ребёнка: Пархоменко Евдокия Макаровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-7?i=262&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно