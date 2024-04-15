(Пархоменко) Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1890 ст.
Крещение
08.07.1890 ст.
Восприемники: Михаил Федорович Пархоменко, Параскева Васильевна Белан (Белокур)
Восприемник
05.09.1904 ст.
Захар Климентьевич Карпенко
Восприемник
27.11.1905 ст.
Варвара Илларионовна Каменская
Восприемник
22.09.1908 ст.
Андрей Николаевич Петренко
Смерть
Неизвестно