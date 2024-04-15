(Пархоменко) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пархоменко) Ольга Яковлевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

07.07.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1890 ст.

Отец: Пархоменко Яков Филиппович

Мать: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
Крещение
08.07.1890 ст.
Кровное, Сумська область
Восприемники: Михаил Федорович Пархоменко, Параскева Васильевна Белан (Белокур)
Восприемник
05.09.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Захар Климентьевич Карпенко
Восприемник
27.11.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Илларионовна Каменская
Восприемник
22.09.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Николаевич Петренко
Смерть
Неизвестно
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