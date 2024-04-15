Пархоменко Евдокия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1887 ст.
Сын: Пархоменко Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович
Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович
Восприемник
30.11.1891 ст.
Клавдия Романкова
Рождение ребёнка
23.10.1892 ст.
Дочь: Пархоменко Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович
Рождение ребёнка
31.05.1894 ст.
Сын: Пархоменко Митрофан Яковлевич
Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович
Восприемник
08.07.1895 ст.
Марфа Ивановна Карпенко
Рождение ребёнка
08.10.1896 ст.
Сын: Пархоменко Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D2-T?i=219&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.02.1901 ст.
Сын: Пархоменко Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.
Сын: Пархоменко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-3?i=624&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.06.1904 ст.
Сын: Пархоменко Илларион Яковлевич
Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQK-G?i=799&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.09.1905 ст.
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQY-4?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.06.1908 ст.
Дочь: Ефросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-7?i=262&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно