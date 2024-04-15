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Пархоменко Евдокия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1887 ст.

Сын: Пархоменко Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович

Кровное, Сумська область
Восприемник
30.11.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Клавдия Романкова
Рождение ребёнка
23.10.1892 ст.

Дочь: Пархоменко Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
31.05.1894 ст.

Сын: Пархоменко Митрофан Яковлевич

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович

Кровное, Сумська область
Восприемник
08.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Марфа Ивановна Карпенко
Рождение ребёнка
08.10.1896 ст.

Сын: Пархоменко Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D2-T?i=219&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.02.1901 ст.

Сын: Пархоменко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.

Сын: Пархоменко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-3?i=624&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.06.1904 ст.

Сын: Пархоменко Илларион Яковлевич

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQK-G?i=799&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.09.1905 ст.

Дочь: Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQY-4?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.06.1908 ст.

Дочь: Ефросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Пархоменко Яков Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-7?i=262&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Яков Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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