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Пархоменко Илларион Яковлевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.06.1904 ст.

Дата смерти

12.07.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1904 ст.

Отец: Пархоменко Яков Филиппович

Мать: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQK-G?i=799&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.06.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник - Карпенко Яков Иванович | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
12.07.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P4-T?i=753&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
13.07.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
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