Пархоменко Илларион Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1904 ст.
Дата смерти12.07.1904 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQK-G?i=799&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.06.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник - Карпенко Яков Иванович | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
12.07.1904 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P4-T?i=753&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
13.07.1904 ст.
на кладбище д. Кровной