Пархоменко Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1892 ст.
Дата смерти27.05.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1892 ст.
Крещение
24.10.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
27.05.1893 ст.
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9Q5-N?i=687&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
28.05.1893 ст.
на отведенном кладбище