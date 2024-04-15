(Пархоменко) Ефросиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пархоменко) Ефросиния Яковлевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

24.06.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1908 ст.

Отец: Пархоменко Яков Филиппович

Мать: Пархоменко Евдокия Макаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-7?i=262&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
24.06.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник - Карпенко Яков Иванович | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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