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Пархоменко Филипп Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1819 и 1827

Дата смерти

20.01.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1827

Отец: Пархоменко Федор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Коваленко Юстина Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пархоменко Анна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
20.02.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Тимофей Федорович Пархоменко
Рождение ребёнка
19.11.1863 ст.

Дочь: Демяненко Мария Филипповна

Мать ребёнка: Пархоменко Татьяна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ15-7?i=607&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.11.1867 ст.

Сын: Пархоменко Яков Филиппович

Мать ребёнка: Пархоменко Татьяна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MW-X?i=558&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Анастасия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
20.01.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW22-6?i=213&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
22.01.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
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