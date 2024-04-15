Пархоменко Филипп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1819 и 1827
Дата смерти20.01.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1827
Отец: Пархоменко Федор Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Коваленко Юстина Филипповна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пархоменко Анна Филипповна
Восприемник
20.02.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Тимофей Федорович Пархоменко
Рождение ребёнка
19.11.1863 ст.
Дочь: Демяненко Мария Филипповна
Мать ребёнка: Пархоменко Татьяна Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ15-7?i=607&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.11.1867 ст.
Сын: Пархоменко Яков Филиппович
Мать ребёнка: Пархоменко Татьяна Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MW-X?i=558&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1903 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW22-6?i=213&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
22.01.1903 ст.
на кладбище д. Кровной