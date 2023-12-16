Демяненко (Пархоменко) Мария Филипповна Или Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
02.05.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Пелагея Яковлевна Белокур
Восприемник
25.12.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Степан Михайлович Павловский
Восприемник
27.12.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Степан Тимофеевич Романченко
Бракосочетание
06.02.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемник
30.11.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Варвара Михайловна Павловская
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.
Отец ребёнка: Демяненко Антон Антонович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-P?i=336&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.03.1901 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Яков Ефимович Демьяненко
Рождение ребёнка
22.12.1901 ст.
Сын: Демяненко Федор Антонович
Отец ребёнка: Демяненко Антон Антонович
Восприемник
28.05.? ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Игнатий Иванович Ковалев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно