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Демяненко Антон Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
12.03.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Трофимовна Бурденко
Восприемник
13.07.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Потаповна Черникова
Восприемник
20.11.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Федотовна Симоненко
Бракосочетание
06.02.1883 ст.

Жена: Демяненко Мария Филипповна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
25.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Трофимовна Бурденко
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.

Сын: Демяненко Иван Антонович

Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-P?i=336&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
09.09.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Феврония Федотовна Симоненко
Восприемник
11.11.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Федотовна Симоненко
Восприемник
30.03.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Нестерович Ковалев
Восприемник
08.08.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
16.12.1887 ст.

Дочь: Шевченко Юлиания Антоновна

Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна

Кровное, Сумська область
Восприемник
08.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Ивановна Карпенко
Восприемник
10.02.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Нестеровна Ковалева
Рождение ребёнка
06.03.1890 ст.

Сын: Демяненко Василий Антонович

Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна

Кровное, Сумська область
Восприемник
25.08.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Адриан Иванович Карпенко
Восприемник
17.10.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Федотович Симоненко
Восприемник
21.05.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
21.08.1893 ст.

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна

Кровное, Сумська область
Восприемник
08.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Марфа Ивановна Карпенко
Рождение ребёнка
09.09.1895 ст.

Сын: Демяненко Никита Антонович

Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-3?i=980&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.06.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Иларион Семенович Балим
Восприемник
21.07.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Иосифовна Кушнирова
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.

Сын: Демяненко Сергей Антонович

Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96K-M?i=92&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.12.1901 ст.

Сын: Демяненко Федор Антонович

Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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