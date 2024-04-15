Демяненко Антон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
12.03.1881 ст.
Мария Трофимовна Бурденко
Восприемник
13.07.1882 ст.
Марина Потаповна Черникова
Восприемник
20.11.1882 ст.
Екатерина Федотовна Симоненко
Бракосочетание
06.02.1883 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
25.10.1883 ст.
Параскева Трофимовна Бурденко
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.
Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-P?i=336&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
09.09.1884 ст.
Феврония Федотовна Симоненко
Восприемник
11.11.1885 ст.
Матрона Федотовна Симоненко
Восприемник
30.03.1887 ст.
Иван Нестерович Ковалев
Восприемник
08.08.1887 ст.
Федор Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
16.12.1887 ст.
Дочь: Шевченко Юлиания Антоновна
Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна
Восприемник
08.10.1889 ст.
Пелагея Ивановна Карпенко
Восприемник
10.02.1890 ст.
Агафья Нестеровна Ковалева
Рождение ребёнка
06.03.1890 ст.
Сын: Демяненко Василий Антонович
Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна
Восприемник
25.08.1891 ст.
Адриан Иванович Карпенко
Восприемник
17.10.1892 ст.
Андрей Федотович Симоненко
Восприемник
21.05.1893 ст.
Елена Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
21.08.1893 ст.
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна
Восприемник
08.07.1895 ст.
Марфа Ивановна Карпенко
Рождение ребёнка
09.09.1895 ст.
Сын: Демяненко Никита Антонович
Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-3?i=980&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.06.1897 ст.
Иларион Семенович Балим
Восприемник
21.07.1897 ст.
Мария Иосифовна Кушнирова
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.
Сын: Демяненко Сергей Антонович
Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96K-M?i=92&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.12.1901 ст.
Сын: Демяненко Федор Антонович
Мать ребёнка: Демяненко Мария Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно