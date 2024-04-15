Коваленко (Пархоменко) Юстина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Пархоменко Филипп Федорович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
10.11.1863 ст.
Федор Степанович Ковалев
Восприемник
01.12.1863 ст.
Варвара Афанасьевна Полякова
Восприемник
20.11.1864 ст.
Григорий Исидорович Белокур
Восприемник
30.12.1866 ст.
Василий Лонгинович Будаков
Бракосочетание
12.02.1867 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M3-H?i=580&cc=3511744
Восприемник
08.06.1867 ст.
Прокопий Степанович Торгач
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно