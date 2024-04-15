Коваленко (Пархоменко) Юстина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Пархоменко) Юстина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1819 и 1827 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Пархоменко Филипп Федорович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
10.11.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Степанович Ковалев
Восприемник
01.12.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Варвара Афанасьевна Полякова
Восприемник
20.11.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Исидорович Белокур
Восприемник
30.12.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Василий Лонгинович Будаков
Бракосочетание
12.02.1867 ст.

Муж: Ковалев Иван Маркович

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M3-H?i=580&cc=3511744
Восприемник
08.06.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Прокопий Степанович Торгач
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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