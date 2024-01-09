Кондратьева Прасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1893 ст.
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Запись №9 Деревни Палашкина билетный солдат Никифор Ко(н)дратьев и законная жена его Параскева Сергеева; оба они вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Запись №6 Деревни Палашкина собственник крестьянин Никифор Кондратьев и законная жена его Праскева Сергеева; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
06.06.1900 ст.
Дочь: Акулина Никифоровна
Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Рождение ребёнка
07.09.1902 ст.
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Рождение ребёнка
Около ?.01.1904 ст.
Дочь: Акулина Никифорова
Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Рождение ребёнка
24.01.1905 ст.
Сын: Кондратьев Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Рождение ребёнка
24.01.1905 ст.
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Рождение ребёнка
19.10.1907 ст.
Сын: Кондратьев Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев
Запись №19 Ащеринской волости, деревни Палашкина, крестьянин Никифор Кондратиев Калмыков и законная жена его Параскева Сергеева; оба они вероисповедания православного.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно