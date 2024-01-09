Кондратьева Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Прасковья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1870 и 1874 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1893 ст.

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №9 Деревни Палашкина билетный солдат Никифор Ко(н)дратьев и законная жена его Параскева Сергеева; оба они вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №6 Деревни Палашкина собственник крестьянин Никифор Кондратьев и законная жена его Праскева Сергеева; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
06.06.1900 ст.

Дочь: Акулина Никифоровна

Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1902 ст.

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1904 ст.

Дочь: Акулина Никифорова

Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1905 ст.

Сын: Кондратьев Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1905 ст.

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1907 ст.

Сын: Кондратьев Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.

Сын: Калмыков Петр Никифоров

Отец ребёнка: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №19 Ащеринской волости, деревни Палашкина, крестьянин Никифор Кондратиев Калмыков и законная жена его Параскева Сергеева; оба они вероисповедания православного.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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