Марфа Никифорова
Место рождения
Дата рождения24.06.1893 ст.
Дата смерти03.12.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1893 ст.
Запись №9 Деревни Палашкина билетный солдат Никифор Ко(н)дратьев и законная жена его Параскева Сергеева; оба они вероисповедания православного.
Крещение
24.06.1893 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Покрова билетный солдат Василий Максимов и деревни Палашкина крестьянская жена Елена Михайлова. Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с пса... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.12.1894 ст.
Причина смерти: от колик
Похороны
05.12.1894 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд