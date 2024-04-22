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Марфа Никифорова

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.06.1893 ст.

Дата смерти

03.12.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1893 ст.

Отец: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Мать: Кондратьева Прасковья Сергеевна

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №9 Деревни Палашкина билетный солдат Никифор Ко(н)дратьев и законная жена его Параскева Сергеева; оба они вероисповедания православного.
Крещение
24.06.1893 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Покрова билетный солдат Василий Максимов и деревни Палашкина крестьянская жена Елена Михайлова. Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с пса... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
03.12.1894 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колик
Похороны
05.12.1894 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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