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Калмыков Петр Никифоров

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.10.1910 ст.

Дата смерти

28.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910 ст.

Отец: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Мать: Кондратьева Прасковья Сергеевна

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №19 Ащеринской волости, деревни Палашкина, крестьянин Никифор Кондратиев Калмыков и законная жена его Параскева Сергеева; оба они вероисповедания православного.
Крещение
08.10.1910 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Палашкина крестьянин Алексей Иванов и той же деревни крестьянская жена Елизавета Иосифова. Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псаломщиком Пет... Показать все
Смерть
28.12.1912 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Похороны
30.12.1912 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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