Калмыков Петр Никифоров
Место рождения
Дата рождения07.10.1910 ст.
Дата смерти28.12.1912 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910 ст.
Запись №19 Ащеринской волости, деревни Палашкина, крестьянин Никифор Кондратиев Калмыков и законная жена его Параскева Сергеева; оба они вероисповедания православного.
Крещение
08.10.1910 ст.
Восприемниками были: деревни Палашкина крестьянин Алексей Иванов и той же деревни крестьянская жена Елизавета Иосифова. Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псаломщиком Пет... Показать все
Смерть
28.12.1912 ст.
Похороны
30.12.1912 ст.