Кондратьев Григорий Никифоров
Место рождения
Дата рождения24.01.1905 ст.
Дата смерти07.02.1905 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1905 ст.
Крещение
24.01.1905 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: приписанный к крестьянам деревни Палашкина крестьянский сын Константин Константинов и села Полуэктова крестьянская жена Параскева Иванова. Таинство крещения совершал приходский с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.02.1905 ст.
Причина смерти: от колик
Похороны
09.02.1905 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд