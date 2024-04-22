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Кондратьев Григорий Никифоров

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.01.1905 ст.

Дата смерти

07.02.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1905 ст.

Отец: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Мать: Кондратьева Прасковья Сергеевна

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
24.01.1905 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: приписанный к крестьянам деревни Палашкина крестьянский сын Константин Константинов и села Полуэктова крестьянская жена Параскева Иванова. Таинство крещения совершал приходский с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
07.02.1905 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колик
Похороны
09.02.1905 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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