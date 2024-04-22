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Анна Никифорова

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.09.1902 ст.

Дата смерти

20.04.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1902 ст.

Отец: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Мать: Кондратьева Прасковья Сергеевна

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
08.09.1902 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Палашкина крестьянин Иван Ильин и села Полуэктова крестьянская жена Параскева Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
20.04.1904 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от кашля
Похороны
22.04.1904 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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