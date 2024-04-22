Кондратьев Дмитрий Никифорович
Место рождения
Дата рождения19.10.1907 ст.
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1907 ст.
Крещение
19.10.1907 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Палашкина крестьянин Алексей Иванов и крестьянская жена Домна Алексеева Таинство крещения совершал священник Павел Соколов с псаломщиком Петром Лебедевым
Рождение ребёнка
19.11.1927
Сын: Кондратьев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Кондратьева Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
21.12.1928
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Кондратьева Мария Кузьминична
Военная служба
Между 21.08.1941 и ?.04.1942
Воинское звание: рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.04.1942
Причина смерти: пропал без вести в годы войны