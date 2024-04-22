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Кондратьев Дмитрий Никифорович

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.10.1907 ст.

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1907 ст.

Отец: Калмыков (кондратьев) Никифор Кондратьев

Мать: Кондратьева Прасковья Сергеевна

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
19.10.1907 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Палашкина крестьянин Алексей Иванов и крестьянская жена Домна Алексеева Таинство крещения совершал священник Павел Соколов с псаломщиком Петром Лебедевым
Рождение ребёнка
19.11.1927

Сын: Кондратьев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Кондратьева Мария Кузьминична

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1928

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кондратьева Мария Кузьминична

Палашкино, Рузский, Московская область
Военная служба
Между 21.08.1941 и ?.04.1942
Воинское звание: рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Мария Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
?.04.1942
Причина смерти: пропал без вести в годы войны
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