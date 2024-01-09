Кондратьева Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1927
Сын: Кондратьев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
21.12.1928
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Никифорович
Место жительства
1942
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно