Кондратьева Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1927

Сын: Кондратьев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Никифорович

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1928

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондратьев Дмитрий Никифорович

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
1942
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Дмитрий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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