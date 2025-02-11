Прокофий Герасимов 1774 — найти родственников по фамилии на Familio

Прокофий Герасимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1774, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1855, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Герасим Иванов1747 г.р.
Мать
(Из Телятникова) Агафья Андреева1747 г.р.
Супруги
Афимья Родионовна1772 г.р.
Дарья Дмитриева1790 г.р.
Дети
Авдотья Прокофьева1792 г.р.
Иван Прокофьев1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Герасим Иванов

Мать: (Из Телятникова) Агафья Андреева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Родионовна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья Прокофьева

Мать ребёнка: Афимья Родионовна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Прокофьев

Мать ребёнка: Афимья Родионовна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Исай Прокофьевич

Мать ребёнка: Афимья Родионовна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Иван Прокофьев

Мать ребёнка: Дарья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Андрей Прокофьев

Мать ребёнка: Дарья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сумбаев Леонтий Прокофьевич

Мать ребёнка: Дарья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Карпова Прасковья Прокофьева

Мать ребёнка: Дарья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фрол Прокофьвич

Мать ребёнка: Дарья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сумбаев Леонтий Прокофьевич

Мать ребёнка: Дарья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Акулина Прокофьевна

Мать ребёнка: Дарья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Смерть
1855
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

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