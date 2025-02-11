Прокофий Герасимов
мужской, родился 1774, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1855, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецГерасим Иванов1747 г.р.
Мать(Из Телятникова) Агафья Андреева1747 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Герасим Иванов
Жена: Дарья Дмитриева
Жена: Афимья Родионовна
Дочь: Авдотья Прокофьева
Мать ребёнка: Афимья Родионовна
Сын: Иван Прокофьев
Мать ребёнка: Афимья Родионовна
Сын: Исай Прокофьевич
Мать ребёнка: Афимья Родионовна
Сын: Иван Прокофьев
Мать ребёнка: Дарья Дмитриева
Сын: Андрей Прокофьев
Мать ребёнка: Дарья Дмитриева
Сын: Сумбаев Леонтий Прокофьевич
Мать ребёнка: Дарья Дмитриева
Дочь: Карпова Прасковья Прокофьева
Мать ребёнка: Дарья Дмитриева
Сын: Фрол Прокофьвич
Мать ребёнка: Дарья Дмитриева
Сын: Сумбаев Леонтий Прокофьевич
Мать ребёнка: Дарья Дмитриева
Дочь: Акулина Прокофьевна
Мать ребёнка: Дарья Дмитриева