Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иван Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андрей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Леонтий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сумбаев Леонтий Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фрол Прокофьвич
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Леонтий Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Акулина Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Герасимов
Смерть
Неизвестно