Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Андрей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Леонтий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сумбаев Леонтий Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фрол Прокофьвич

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Леонтий Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Акулина Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Герасимов

Смерть
Неизвестно
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