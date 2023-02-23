(из Телятникова) Агафья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Телятникова) Агафья Андреева

(из Телятникова) Агафья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Василий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Татьяна Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Прокофий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Устинья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Иванов

Смерть
Неизвестно
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