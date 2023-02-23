(из Телятникова) Агафья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Василий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Татьяна Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Прокофий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Устинья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Иванов
Смерть
Неизвестно