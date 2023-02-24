Герасим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: (Левка Сергеев) Карнилов
Мать: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Василий Герасимов
Мать ребёнка: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Татьяна Герасимова
Мать ребёнка: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Прокофий Герасимов
Мать ребёнка: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Устинья Герасимова
Мать ребёнка: Агафья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Андреева
Смерть
1824