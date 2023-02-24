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Герасим Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: (Левка Сергеев) Карнилов

Мать: Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Василий Герасимов

Мать ребёнка: Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Татьяна Герасимова

Мать ребёнка: Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Прокофий Герасимов

Мать ребёнка: Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Устинья Герасимова

Мать ребёнка: Агафья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Андреева

Смерть
1824
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