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Василий Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Герасим Иванов

Мать: Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Шестаев Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильева

Смерть
1829
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