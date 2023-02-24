Василий Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Герасим Иванов
Мать: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева
Смерть
1829