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Анастасия Васильевна
Анастасия Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий Герасимов
1770 г.р.
Мать
(Из Баевки) Авдотья Васильева
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Василий Герасимов
Мать:
Авдотья Васильева
Смерть
Неизвестно
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