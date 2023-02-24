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Леонтий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Василий Герасимов

Мать: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Домна Леонтьевна

Мать ребёнка: Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шестаев? Николай Леонтьвич

Мать ребёнка: Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Устинья Леонтьевна

Мать ребёнка: Агафья Антоновна

Смерть
1840
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