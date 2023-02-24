Леонтий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Василий Герасимов
Мать: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Домна Леонтьевна
Мать ребёнка: Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шестаев? Николай Леонтьвич
Мать ребёнка: Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Мать ребёнка: Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Устинья Леонтьевна
Мать ребёнка: Агафья Антоновна
Смерть
1840