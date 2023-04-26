Агафья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Домна Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталья Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шестаев? Николай Леонтьвич
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Устинья Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Смерть
Неизвестно