Агафья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Домна Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шестаев? Николай Леонтьвич

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Устинья Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Смерть
Неизвестно