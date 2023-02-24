Шестаев? Николай Леонтьвич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Леонтий Васильевич
Мать: Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василиса Николаевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Шестаев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильевна
Смерть
Неизвестно