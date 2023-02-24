Шестаев? Николай Леонтьвич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаев? Николай Леонтьвич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Леонтий Васильевич

Мать: Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Николаевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шестаев? Петр Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Шестаев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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